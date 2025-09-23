Sabotava la colonia felina, denunciata un'anziana

E' indagata per maltrattamenti su animali e danneggiamento una donna che, in più di un'occasione, avrebbe sabotato il punto di ricovero allestito per i gatti della piccola colonia felina di piazza Medaglie d'Oro. Nel corso dell'estate, più volte, cucce e ciotole sono state imbrattate e rese inservibili, nonostante i ripetuti interventi dei volontari che si occupano di dare da mangiare ai gatti e di tener pulita la zona.

le telecamere piazzate nella zona all'inizio del mese, hanno ripreso le azioni dell’anziana, identificata come una residente della zona. Messa alle strette, avrebbe ammesso, oltre a quelli ripresi nelle registrazioni, anche episodi portati a termine in passato.



