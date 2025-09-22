Tamponamento a catena a Viverone, coinvolti due vercellesi

Raffica di sinistri stradali nella giornata di domenica, 21 settembre, sulle strade del Biellese. Uno, avvenuto a Viverone, ha coinvolto due vercellesi. Intorno alle 12.30 di domenica, si è verificato un tamponamento a catena con tre mezzi coinvolti. Ad avere la peggio una coppia di 68enni, rimasti feriti e assistiti dal personale sanitario del 118. In seguito, sono stati accompagnati in codice verde al Pronto Soccorso. Indenni gli altri guidatori, due vercellesi di 57 e 55 anni.