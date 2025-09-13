Due incidenti in pochi minuti: mattinata difficile in viale Varallo

Due incidenti hanno interessato, nel giro di pochi minuti, viale Varallo a Borgosesia, coinvolgendo tre auto e una bici e creando danni alle vetture parcheggiate lungo la trafficata arteria stradale.

Il primo scontro, avvenuto, intorno alle 11,30, ha interessato due vetture che, dopo essersi scontrate, sono finite a danneggiare veicoli in sosta. Per prestare i primi soccorsi ai conducenti è stato necessario mobilitare una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo che provvedeva a collaborare con le due ambulanze del 118 provenienti da Varallo e Gattinara per occuparsi delle persone coinvolte e poi porcedere alla messa in sicurezza della zona.

Mentre i Vigili del Fuoco erano ancora al lavoro, a poca distanza si è verificato un incidente che ha coinvolto una bicicletta e una vettura: anche in questo caso è stato necessario soccorrere il ciclista e mettere in sicurezza i mezzi. Complessivamente è stato necessario l'intervento di tre ambulanze e di due pattuglie dei Carabinieri per la gestione della viabilità e l'accertamento delle responsabilità.