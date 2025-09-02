Trasportava droga a bordo del monopattino rubato: doppia denuncia

Esce da una macelleria di corso Prestinari, dove era andato a fare spesa, e non trova più il monopattino elettrico. Ma visto che il mezzo è dotato di antifurto satellitare, i Carabinieri ai quali il giovane si è rivolto, ritrovano in tempo record il mezzo. E non solo denunciano un uomo per ricettazione ma, nel corso degli accertamenti, lo trovano in possesso pure di una dose di cocaina e di 15 grammi di hashish.

Doppia denuncia per un giovane originario del Gambia fermato, nel tardo pomeriggio di domenica, sul ponte di corso Matteotti mentre viaggiava a bordo del monopattino rubato, poco dopo le 17,30, in corso Prestinari. Dopo aver raccolto la denuncia del 18enne e del padre, i Carabinieri, grazie al sistema di tracciamento GPS i Carabinieri sono riusciti a localizzare il monopattino e a intercettare il soggetto che lo conduceva, senza destare sospetti. L’uomo è stato fermato e accompagnato al Comando provinciale per gli accertamenti del caso. Non ha saputo fornire spiegazioni plausibili in merito al possesso del monopattino, restituito al proprietario nel corso della formalizzazione della denuncia – querela.

Durante la perquisizione personale il giovane è stato inoltre trovato in possesso di circa 15 grammi di hashish ed una dose di cocaina confezionata in un involucro, la cosiddetta “cipollina”. Lo stupefacente è stato sequestrato e il giovane deferito all'autorità giudiziaria per i reati di ricettazione e possesso di stupefacenti a fini di spaccio.