La Regione Piemonte mette in guardia i cittadini in merito a un tentativo di truffa ai loro danni.
Sono arrivate da Federconsumatori segnalazioni riguardanti telefonate di sedicenti operatori di un ente regionale di gestione dell’energia elettrica che chiedono il trasferimento della fornitura di elettricità a tale società in cambio di uno sconto sulla bolletta e minacciano il pagamento di penali in caso di mancata adesione.
Ovviamente, la Regione non ha mai attivato simili iniziative e pertanto invita a non prestare ascolto a proposte di questo genere.
Cronaca | 28 agosto 2025, 22:33
L'allerta della Regione: «Tentativo di truffa ai danni dei cittadini»
Arrenzione alle telefonate con proposte relative all'elettricità
