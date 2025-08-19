Rubano una borsa fuori da un supermercato: 4 denunce

Quattro persone sono state denunciate per furto aggravato in concorso e ricettazione nel corso dei servizi condotti dalla Questura a contrasto dei reati predatori sia in appartamento che nei pressi di supermercati e centri commerciali.

Proprio nel corso di uno dei servizi un equipaggio della Squadra Mobile notava, nelle adiacenze del parcheggio di un supermercato locale, un giovane, dai tratti sudamericani, che correva a piedi portando in mano una borsa frigo, raggiunto poco dopo da un’autovettura. Insospettiti dalla situazione, i poliziotti decidevano di procedere a controllare i soggetti, i quali tuttavia si avvedevano di essere stati notati: l’uomo a piedi abbandonava la borsa, dandosi alla fuga di corsa, mentre l’autovettura (che tentava di allontanarsi a bassa velocità), veniva intercettata anche con l’ausilio della Squadra Volante.

Alcuni minuti dopo, anche il quarto fuggitivo veniva rintracciato da un equipaggio della Volante mentre usciva da un barbiere, dove era entrato al fine di cercare rifugio e dove aveva altresì provveduto a richiedere un rapido taglio di capelli al fine di alterare il proprio aspetto.

All’interno della borsa frigo abbandonata, veniva rinvenuta una borsa, la cui proprietaria veniva prontamente ricontattata.

In sede di denuncia la signora, ultrasettantenne residente in città, raccontava che, mentre usciva dal parcheggio del supermercato dove i fuggitivi erano stati notati, era stata affiancata da un’autovettura, i cui occupanti l’avevano distratta con diversi pretesti, mentre un terzo soggetto con destrezza si era appropriato della borsa, poggiata sul sedile del passeggero.

La donna, a cui veniva restituito il maltolto, era in grado di riconoscere in due dei soggetti fermati dalla Polizia coloro che l’avevano distratta.

Dalla perquisizioni effettuate a carico dei malfattori, nonché sul veicolo a loro in uso, veniva rinvenuta ulteriore refurtiva: i quattro soggetti sono perciò stati denunciati per i reati di furto aggravato in concorso e di ricettazione, mentre le indagini proseguono per individuare le eventuali vittime degli altri furti.

