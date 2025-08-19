 / Cronaca

Due auto distrutte nello schianto in corso Novara

Incidente intorno alle 19 di martedì: gravi ripercussioni sulla viabilità

Frontale tra due auto, intorno alle 19 di martedì, in corso Novara, quasi all'altezza della curva della cascina Ranza.

Molto ingenti i danni ai mezzi, mentre, al momento, non ci sono notizie sulle condizioni delle persone coinvolte, soccorse dal personale dei Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118.

Dopo aver affidato gli automobilisti al personale medico, i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dell’area interessata dallo scontro, invasa di lamiere e frammenti di carrozzeria. La Polizia locale, che sta completando gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente, si è occupata anche della gestione della viabilità in un orario in cui la circolazione è particolarmente intensa. Il traffico, tra Vercelli e Borgo Vercelli è andato in tilt e i si sono formate lunghe code di mezzi in ingresso e uscita dal capoluogo.

(notizia in aggiornamento) 

