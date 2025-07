Fuori strada con la moto: ferito un 22enne

Un giovane motociclista vercellese è rimasto ferito, Intorno alle 18 di sabato, in un incidente avvenuto in territorio di Masserano. Inizialmente incerta, la dinamica è stata chiarita dai Carabinieri della Stazione del paese: il motociclista, un ragazzo del 2003 residente in provincia di Vercelli, ha urtato un paletto segnaletico perdendo il controllo del mezzo, terminando la corsa in un prato. Nell’impatto ha riportato una frattura esposta alla tibia: per i soccorsi sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in codice giallo. Il motociclo è stato recuperato in seguito, da alcuni amici, e la circolazione ripristinata, dopo rilievi.