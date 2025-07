Vasto incendio al Boarone, rassicurazioni di Arpa sull'ambiente

Non ci sono danni di tipo ambientale come conseguenza dell'incendio che, nella giornata di mercoledì, ha ineressato un deposito agricolo, coinvolgendo anche una stalla, un rudere in disuso e alcuni mezzi in località Cascina Boarone, alla periferia di Vercelli. A renderlo noto l'assessore all'Ambiente, Antonio Prencipe, in un breve comunicato diffuso nel pomeriggio di mercoledì. I controlli effettuati da Arpa, durante e dopo lo spegnimento delle fiamme, sono rassicuranti.

Il personale dell'Agenzia di Protezione Ambientale ha monitorati tutte le fasi dell'incendio, che ha prodotto un fumo nero ben visibile dalla città, ha interessato una struttura agricola, con il coinvolgimento di una stalla e un rudere in disuso: a bruciare in particolare sono state rotoballe di fieno depositate all’interno del complesso.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Vercelli e la Polizia Locale, che ha interdetto la strada di accesso all’area. Presenti anche i tecnici dell’Arpa Piemonte per effettuare i primi rilievi ambientali.

«Alle 15,45 l’incendio risultava sotto controllo e in fase di spegnimento ma erano in corso da parte dei Vigili del Fuoco operazioni di movimentazione delle rotoballe interessate che hanno prodotto emissioni di fumo localizzate in prossimità del sito, che stanno interessando le abitazioni più vicine con concentrazioni misurate prossime a 20 ppm di CO e 1.3 ppm di COV, molto variabili. La procedura tecnica Arpa sulla Gestione delle Emergenze indica di utilizzare come valore di riferimento 35 ppm per il CO (valore raccomandato da NIOSH (REL) per una esposizione di 8 ore al giorno) anche come soglia di attenzione su tempi di misurazione brevi».

Monitoraggio in corso, da parte del Consorzio irriguo Est Sesia, sulle eventuali ricadute nella rete irrigua delle acque di spegnimento, che si sono poi infiltrate nel terreno.

Al lavoro per domare il rogo più squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla Centrale di Vercelli, dal comando di Novara e dai distaccamenti volotnari di Santhià e Robbio.

«Ringrazio i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale per il loro impegno – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Antonio Prencipe, presente sul campo insieme al funzionario comunale Giancarlo Arcis –. Il Comune di Vercelli seguirà, passo dopo passo, le cause che hanno innescato il rogo e vigilerà poi sul ripristino della zona interessata. La situazione è sotto stretto controllo: secondo una prima ricognizione, non si registrano danni di tipo ambientale».