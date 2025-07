Incastrato nell'auto finita nel canale

Ha perso il controllo dell'auto, finendo in un canale irriguo e restando incastrato nell'abitacolo. Intervento dei Vigili del Fuoco, intorno alle ore 18.30 di mercoledì, a Santhià, in corso Sempione: la squadra del distaccamento permanente di Livorno Ferraris, si è occupata di estrarre il malcapitato dell'abitacolo, utilizzando tecniche di primo soccorso sanitario. Una volta affidato l'uatomobilista alle cure dei sanitari del 118, si è poi passati a mettere in sicurezza autovettura e scenario di intervento.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.