Avvicendamenti in Questura: in servizio i nuovi funzionari

Nei giorni scorsi, il Questore Giuseppina Suma ha accolto i nuovi funzionari della Polizia di Stato, che saranno in servizio a Vercelli, a seguito dei recenti trasferimenti ad altra sede dei commissari capo Manuel Pirone, Filippo Capellani e Marialba Giangregorio che qui hanno prestato servizio per circa due anni.

Il Questore, dopo aver formulato a questi ultimi i migliori auguri per una brillante prosecuzione del loro percorso professionale e averli ringraziati per la proficua attività svolta sempre con passione, impegno ed entusiasmo , ha dato un caloroso benvenuto ai nuovi funzionari.

Alla direzione della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è stato assegnato il commissario capo Matteo Schiavon, proveniente dalla Questura di Alessandria, ove svolgeva le funzioni di dirigente dell’U.P.G.S.P.. Schiavon è nato a Torino nel 1992, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Torino nel 2019 e ha frequentato il 110° corso per commissari della Polizia di Stato alla Scuola Superiore di Polizia di Roma.

All’Ufficio di Gabinetto e all’Ufficio del Personale, è stato assegnato il commissario Giordana Mandolfo, nata a Siracusa nel 1996, laureatasi all’Università degli Studi di Catania nel 2021.

Il commissario Adriana Licata, nata a Vittoria, in provincia di Ragusa, nel 1995, laureatasi in Giurisprudenza, all’Università di Parma nel 2021, è stata assegnata alla Digos e all’Ufficio Tecnico Logistico.

Entrambe le dottoresse hanno frequentato il 113° corso per Commissari della Polizia di Stato, alla Scuola Superiore di Polizia, e hanno conseguito il master di II livello in Organizzazione e Politiche di Pubblica Sicurezza, all’Università Luiss Guido Carli di Roma.

Ai nuovi Funzionari il Questore ha espresso i migliori auguri di buon lavoro e di buona permanenza nella accogliente città di Vercelli.