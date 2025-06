«Materassini sporchi e sgonfi per le forze dell'ordine in servizio nei seggi»: i sindacati di Polizia protestano contro il Comune

Lasciati senza letto. Perché le brandine messe a disposizione delle forze dell'ordine in servizio nei seggi elettorali avevano materassini sgonfi o topper sporchi. La denuncia è dei sindacalisiti di Siap e Fsp, due sigle che rappresentano il personale della Polizia di Stato. Con altrattente note, inviate ai giornali nella giornata di domenica, i segretari provinciali denunciano le carenze igieniche e chiedono di fare chiarezza su una situazione definita inaccettabile.

«Siamo davvero amareggiati e delusi per il trattamento che il Comune di Vercelli ha voluto riservare ai poliziotti e agli altri nostri colleghi carabinieri e finanzieri, impegnati a vigilare ai seggi elettorali dislocati nel nostro territorio – si legge nella nota Siap –. Ci teniamo a precisare che il problema è circoscritto al Comune di Vercelli, che, dapprima tramite l’esercito ha equipaggiato i vari seggi cittadini con brande da campo e materassini autogonfiabili che di fatto però non si gonfiavano (nessuno ha pensato di provarli prima, visto che hanno oltre 30 anni). Dopo le nostre proteste ha fornito dei materassini (topper) luridi, sporchi e con tracce di escrementi di ratti. Questo meritiamo? Questa è la considerazione che ha il Comune di Vercelli per le forze dell’ordine? I nostri colleghi, pur di garantire la regolare partecipazione dei cittadini ai seggi elettorali hanno dormito per terra, ma questa rimane una vergogna».

Fsp confermando le segnalazioni e le lamentele ricevute dal personale chiede «un intervento urgente da parte delle autorità locali e prefettizie di Vercelli per verificare le responsabilità di quanto accaduto e adottare misure correttive immediate. È fondamentale assicurare che il personale delle forze dell’ordine sia messo in condizione di svolgere il proprio dovere con la massima efficienza e nel rispetto della propria persona».