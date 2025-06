Da dieci giorni nessuna notizia di Luca Gerbino, il mistero continua

Resta ancora senza risposta il mistero legato alla scomparsa di Luca Gerbino, il 60enne domiciliato a Gattinara di cui si sono perse le tracce da dieci giorni.

L'uomo era partito per un'escursione sulle cime della valle Cervo e non ha più dato sue notizie. Dopo il ritrovamento della sua auto il personale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpini, della Guardi di Finanza e il nucleo elicotteri hanno battuto palmo a palmo la valle Cervo e poi, dopo una segnalazione, le valli sopra Rassa, in Valsesia. Dell'uomo, però nessuna traccia.

Oggi gli amici hanno affidato ai social un appello: «Sono giorni che lo stiamo cercando ininterrottamente con soccorso Alpino, Vigili del fuoco e Guardia di finanza – scrivono – sia dal versante Biellese che da quello Valsesiano. Se qualcuno avesse notizie, lo avesse visto, incrociato, fatto quattro parole, vi prego, vi scongiuro, dateci una mano. Aveva uno zaino arancione della Mammut, maglietta grigio/gialla».