SqUiLiBrAtI al Lagrangia

Giovedi 27 febbraio, gli studenti dell’IIS Lagrangia hanno avuto la possibilità di assistere a uno spettacolo in cui sono trattati e comunicati in modo formativo alcuni temi ambientali fondamentali, collegati alle emissioni di CO2. In particolare è stato presentato il biochar, un materiale veramente innovativo con molteplici applicazioni

Esperti in cattedra

Mauro Giorcelli, Docente di Fisica presso il DISAT (Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia) del Politecnico di Torino e GIUSEPPE GAGLIANO, fondatore della startup Climate-Tech 17tons, hanno tenuto una lezione interattiva il cui obiettivo era sensibilizzare i ragazzi sull'importanza della sostenibilità ambientale e far conoscere loro le potenzialità del biochar.

E’ stata un'esperienza molto coinvolgente durante la quale gli studenti hanno potuto interagire attivamente tramite un’applicazione da cellulare rispondendo di volta in volta a domande cruciali, ma soprattutto apprezzando le capacità istrioniche degli esperti nonché le loro approfondite spiegazioni tecniche. Ciò ha reso la “community” il terzo attore sul palcoscenico.

Questa iniziativa, organizzata dal Dipartimento di Scienze, si inserisce nel percorso di educazione ambientale intrapreso dalla scuola e legato alle competenze STEM: un'opportunità preziosa per avvicinare i ragazzi al mondo della ricerca e dell'innovazione.

Hanno preso parte all’evento anche rappresentanti del mondo imprenditoriale nonché l’azienda La Fenice S.r.L che si occupa di riutilizzare le biomasse di scarto della risicoltura trasformandole in biochar.