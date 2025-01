UsAcli, congresso provinciale e nuovo direttivo

L’Assemblea si apre puntuale alle ore 10 con il saluto del presidente delle Acli Provinciali di Vercelli Cesare Daneo che con il suo intervento vuole rivolgersi in particolare alla collaborazione di tutti per avere il maggior effetto possibile sulla forza associativa intrinseca. Interviene quindi Ornella Grazio, presidente uscente dell’UsAcli Provinciale vercellese rimasta in carica 10 anni, la quale cita i dati associativi Pre-Covid che si assestavano a 600 atleti tesserati, passando poi a 918 nel 2023. Nel 2024 si sono aggiunte due nuove associazioni sportive, raggiungendo le sei ASD affiliate e prosegue con i vari eventi e passaggi del suo mandato, sottolineando l’attività sportiva è un diritto cui tutti si può accedere, facendo riferimento alla recente modifica dell’Art. 33 della Costituzione italiana che ha introdotto il principio del “valore educativo, sociale e di promozione del benessere psico-fisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. Conclude quindi dicendo che lo Sport deve essere per tutti, in maniera di favorire la pratica sportiva al di fuori di logiche agonistiche esasperate.