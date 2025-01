Urologia, intervento d'avanguardia che ha salvato l'unico rene a una 71enne

La donna, con un solo rene funzionante a seguito di un’asportazione del rene sinistro avvenuta nel 1998 per la stessa patologia, presentava un angiolipoma renale di 8 centimetri. Sebbene questa neoformazione sia benigna, le sue dimensioni rappresentavano un rischio significativo di emorragie interne, rendendo necessaria un’azione tempestiva.

L’intervento, già di per sé complesso, è stato ulteriormente complicato dalla storia clinica della paziente. Durante la procedura, è stato effettuato un clampaggio temporaneo dell'arteria renale, interrompendo il flusso arterioso al rene per minimizzare il sanguinamento intraoperatorio. Questa tecnica ha consentito di rimuovere in modo radicale l'angiolipoma senza importanti perdite di sangue, preservando l'unico rene rimasto alla paziente.