Bobina sui binari della Vercelli-Pavia, treni bloccati per alcune ore

Linea ferroviaria bloccata, venerdì 24 gennaio, sulla tratta che collega Vercelli a Mortara e Pavia. All'origine dell'incresciosa situazione una maxi bobina sui binari. L'oggetto simile un tronco di albero abbattuto, è stata trovato sui binari nei pressi della stazione di Palestro.

Solitamente questa tipologia di bobina che viene utilizzate nei cantieri per arrotolare i cavi ha bloccato il passaggio al primo treno della giornata, quello delle 6, partito da Vercelli in direzione Pavia.

La prontezza di riflessi del macchinista del treno ha permesso al convoglio di fermarsi appena in tempo, evitando il peggio.

Sul posto è scattato l'intervento dei Vigili del fuoco e la Polfer, che hanno aperto le indagini per capire se si sia trattato di un atto vandalico o semplicemente di incuria.

La presenza della bobina sui binari ha costretto Rete Ferroviaria Italiana a sospendere temporaneamente la circolazione dei treni, limitandola a Mortara.

La nota diffusa da RFI: Dalle ore 06:30 sulla linea Vercelli – Pavia – Torreberetti, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Robbio e Mortara per accertamenti sulla linea. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi, seguiranno aggiornamenti. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria".

Intorno alle 9.40 la circolazione è poi tornata regolare. In totale 8 treni regionali sono stati limitati nel percorso e 4 cancellati come comunicato in una seconda nota sempre da RFI: Dalle ore 09:40 sulla linea Vercelli – Pavia – Torreberetti la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa tra Robbio e Mortara è tornata regolare dopo accertamenti delle Forze dell’Ordine sulla linea".