Tangenziale di Romagnano, la mancata apertura penalizza la Valsesia - video

Confindustria Novara Vercelli Valsesia, attraverso le parole del presidente, Gianni Filippa, prende posizione sulla mancata apertura dell'ultimo tratto della tangenziale di Romagnano Sesia, collegamento strategico tra l'autostrada A26 e la variante che, bypassando gli abitati di Romagnano e Prato Sesia, velocizza i collegamenti con la Valesesia.

«La mancata apertura della tangenziale sud-est di Romagnano Sesia è qualcosa di semplicemente vergognoso. L'iter di realizzazione dell'infrastruttura – ricorda Filippa – è iniziato 22 anni fa, anche in seguito alle forti pressioni del mondo imprenditoriale. Malgrado l’opera sia ormai completata non sia ancora possibile percorrerla – aggiunge – non è che l’ennesimo esempio dell’italica burocrazia, un esempio di cui potevamo davvero fare a meno».

«È come se un’azienda – prosegue Filippa – avesse pronto in magazzino un prodotto finito da quasi un anno e non lo consegnasse ai suoi clienti... Noi imprenditori, come anche i lavoratori, gli abitanti e i turisti della Valsesia, ci sentiamo presi in giro».