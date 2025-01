Chiavi in mano alle maschere e discorso in rima per il Bicciolano - foto

Carnevale al via con la consegna delle chiavi della città alle maschere, Claudi Cagnoni, Bicciolano, e Alessia Dimartino, Bèla Majin. «Adesso per un paio di mesi la gestione di cantieri, spazzatura, erbacce e buche sarà un problema vostro», scherza il sindaco Roberto Scheda, nel corso del simbolico passaggio dei poteri, avvenuto in una sala del Consiglio gremita di maschere e di rappresentanti dell'amministrazione comunale.

In rima, e con qualche parte anche in dialetto, il discorso del Bicciolano che, tuttavia, sceglie di non "graffiare" l'amministrazione sulle magagne della città: «Se ne riparlerà l'anno prossimo», dice Cagnoni, anticipando però l'impegno solidale del Carvè a favore della Caritas.

Prima delle cerimonia le maschere si erano date appuntamento in piazza Cavour per le foto e un giro in carrozza: ecco la gallery.