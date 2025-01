Medici israeliani pronti a trasferirsi nel vercellese: incontro con il manager Ricci

Il nuovo direttore generale dell’Asl di Vercelli Marco Ricci ha avviato in questi giorni una serie di incontri istituzionali mirati a favorire il confronto e l’ascolto sulle esigenze del territorio Vercellese e della Valsesia.

Nella giornata di ieri, Ricci ha incontrato il sindaco di Vercelli Roberto Scheda e il vice sindaco Mimmo Sabatino. Accompagnato dal consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti ha avuto un incontro con il sindaco di Borgosesia Fabrizio Bonaccio, con il presidente della Provincia Davide Gilardino e con i rappresentanti degli Enti gestori dei servizi sociosanitari a Gattinara. Ricci ha incontrato anche il comandante provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Ciro Natale.

Gli incontri proseguiranno nei prossimi giorni per favorire la conoscenza delle autorità e delle associazioni territoriali.

«Questi momenti sono fondamentali per individuare insieme le priorità e le strategie necessarie a rispondere in modo efficace alle esigenze sanitarie e sociosanitarie della nostra comunità», ha dichiarato Ricci al termine degli incontri.

Tra quelli già programmati, spiccano due importanti appuntamenti fissati per il 15 e il 17 gennaio, dedicati ai medici israeliani che, grazie alla collaborazione con l’Associazione “Baita”, presieduta da Ugo Luzzati, sono disponibili a trasferirsi in Valsesia con le loro famiglie e a lavorare presso l’ospedale di Borgosesia, ma anche in altre strutture del territorio.

Una parte del primo scaglione di medici, accompagnata dalla dottoressa Liah Moalem, chirurgo plastico all’ospedale Maggiore di Novara, e dallo stesso Luzzati, ha incontrato la direzione di Asl Vercelli e visitato i suoi ospedali e i blocchi operatori. Tra le specializzazioni dei primi medici presenti figurano un dermatologo, un gastroenterologo, un otorino, chirurghi plastici e un medico di base.

Si tratta di un passaggio concreto, contestuale all’iter burocratico necessario per la loro entrata in servizio che la direzione dell’Asl Vercelli e l’Assessorato regionale alla Sanità stanno seguendo nell’ottica di reperire nuove risorse estremamente qualificate per contrastare la carenza di medici.