Progetto cuore, campagna gratuita di controlli preventivi

In questi primi giorni di gennaio stanno partendo le lettere di adesione al Progetto Cuore, importante iniziativa di prevenzione sanitaria rivolta a un campione di cittadini residenti nel Comune di Vercelli.

Le lettere sono indirizzate a uomini e donne di età compresa tra i 35 e i 74 anni, che avranno la possibilità di partecipare all’indagine sottoponendosi gratuitamente a un pacchetto di esami di screening. Questi includono: elettrocardiogramma, analisi del sangue e delle urine, misurazione di pressione arteriosa, peso e altezza, compilazione di un questionario sugli stili di vita.

Il Progetto Cuore è promosso dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, e l'Asl di Vercelli è stata individuata come azienda sanitaria di riferimento per il Piemonte. L’indagine è curata dall’Osservatorio Epidemiologico dell’As, ldiretto da Fabrizio Faggiano, con il supporto del Comune di Vercelli.

L’obiettivo principale è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari, che rappresentano ancora una delle principali cause di mortalità nel nostro Paese.

«Una larga percentuale di eventi legati alle malattie cardiovascolari può essere prevenuta adottando corretti stili di vita, come una sana alimentazione, attività fisica regolare, un consumo moderato di alcol e l’astensione dal fumo - spiega Faggiano - Attraverso il monitoraggio del Progetto Cuore, identificheremo i principali fattori di rischio delle persone coinvolte, restituendo loro una sintesi personalizzata degli esami effettuati, accompagnata da suggerimenti utili per migliorare il proprio stile di vita. L’obiettivo è aiutare i cittadini a ridurre il rischio di sviluppare patologie cardiovascolari», aggiunge Faggiano.

Le persone selezionate riceveranno una lettera con tutti i dettagli relativi agli screening, che si svolgeranno nelle prossime settimane alla Piastra Ambulatoriale di Largo Giusti 13.

«È fondamentale che la cittadinanza colga questa opportunità di prevenzione gratuita - commenta il direttore generale dell’Al Vc, Marco Ricci - Ipertensione, obesità e ipercolesterolemia sono fattori di rischio per malattie cardiovascolari e diabete. Monitorarli e adottare abitudini di vita sane può fare la differenza per la salute di ciascuno di noi. Partecipare al Progetto Cuore significa investire nel proprio benessere e contribuire a un’iniziativa importante per la collettività».

Invitiamo tutti i cittadini che riceveranno la lettera a partecipare e a condividere l’importanza di questa iniziativa con amici e familiari. La prevenzione è il primo passo verso una vita più sana e longeva.