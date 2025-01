Servizio civile: aperto il bando per 65 posti

È uscito il nuovo bando per i giovani che vogliono fare il servizio civile. “Coloriamo il futoro!” è lo slogan che caratterizza la campagna di promozione del bando scelto dai giovani attualmente in servizio per invitare nuovi giovani a candidarsi.

Il Comune di Vercelli è capofila di 23 enti e nel bando appena uscito sono previsti 65 posti per giovani italiani o stranieri, di età compresa fra i 18 e i 28 anni alla data di presentazione della domanda.

Tra i 65 posti disponibili, sono previsti 36 posti per i quali non è necessario il diploma di maturità e 18 posti riservati a giovani con ISEE pari o inferiore a 15mila euro. Il bando è aperto fino alle 14 del giorno 18 febbraio 2025.

Il servizio civile ha una durata di 12 mesi, prevede un contributo mensile di 507,30 euro, impegna i giovani in un progetto utile per i cittadini e il territorio ed è un’esperienza unica per formarsi, in un gruppo dinamico di altri giovani.

Per avere maggiori informazioni sui progetti del Comune di Vercelli ed enti partner* e candidarsi è vivamente raccomandato di visitare il sito www.vercelligiovani.it, contattare l’Informagiovani di Vercelli e partecipare all’InfoDay che sarà organizzato a febbraio (aggiornamenti e dettagli saranno pubblicati su vercelligiovani.it).

È molto importante acquisire tutte le informazioni per presentare correttamente la domanda, in modo da ottenere anche una buona valutazione dei titoli e delle esperienze accumulate.