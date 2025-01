Fabbrica del Cioccolato e Befana: festa in piazza Cavour

La città di Vercelli si prepara a vivere un momento di magia e tradizione con l’atteso evento “La Befana scende in Piazza”, in programma il 6 gennaio alle 18 in piazza Cavour. L'appuntamento è organizzato in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli, e regala un’esperienza emozionante alle famiglie e ai bambini.

L’evento dedicato alla Befana sarà arricchito dalla presenza della Fabbrica del Cioccolato, un’iniziativa che promette di soddisfare i palati più golosi e stimolare la creatività dei partecipanti. Dal 4 al 6 gennaio, piazza Cavour si trasformerà in un paradiso per gli amanti del cioccolato, con stand ricchi di dolci e laboratori gastronomici pensati per coinvolgere i più piccoli.