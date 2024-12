«Trasporto pubblico: Linea 4 gratuita dal 2025»

I dettagli sono ancora in via di definizione e verranno chiariti a breve. Dal 2025, però, la linea 4, l'anello urbano, sarà utilizzabile gratuitamente dai vercellesi che avranno un motivo in più per lasciare a casa l'auto e muoversi con i mezzi pubblici.

Ad annunciarlo, a margine del sopralluogo al cavalcaferrovia Tournon, in occasione dell'apertura degli accessi pedonali, è l'assessore ai Trasporti Paolo Campominosi che sta mettendo a sistema la positiva esperienza messa in campo in questi mesi in alcune fasce orarie.

«Stiamo definendo i dettagli con Atap e con l'Agenzia della Mobilità - aggiunge Campominosi - ma questo passaggio offrirà ai cittadina una nuova opportunità di muoversi senza dover per forza utilizzare l'auto privata».

L'anello urbano 4 è uno dei più utilizzati poiché collega luoghi strategici per i servizi: piazza Roma (Stazione); piazza del Municipio, l'ospedale e piazza Solferino prima di far ritorno in piazza Roma.