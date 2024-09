Trasporto pubblico: 37 corse gratuite al giorno negli orari di ingresso e uscita dalle scuole

185 autobus gratuiti a settimana, 37 al giorno, per ridurre il traffico nelle ore di ingresso e uscita dalle scuole e mitigare l'impatto che la chiusura del cavalcaferrovia Tournon avrà sul traffico cittadino.

Amministrazione comunale e Atap mettono in campo un pool di proposte per ridurre il disagio ai cittadini che, fino a dicembre, dovranno fare i conti con gli importanti lavori in corso in centro città e, in particolare, con la chiusura del cavalcaferrovia del Belvedere, nodo strategico della viabilità scolastica.

Il potenziamento inizierà in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico, mercoledì 11 settembre, e proseguirà, in fase sperimentale, fino al 31 ottobre. Le fasce orarie, studiate per venire incontro alle esigenze degli studenti, e più in generale dei cittadini sono: dalle 7 alle 8 e dalle 13 alle 14,30. Negli orari di ingresso e uscita dalle scuole alunni e cittadini potranno dunque viaggiare gratuitamente.

A presentare il servizio, nella giornata di lunedì, il sindaco Roberto Scheda, l'assessore alla Viabilità, Paolo Campominosi e il consigliere Alberto Mugni.

«I numeri sono importanti - sottolinea il sindaco -: più di 160 navette gratuite ogni settimana». Gli autobus urbani gratis saranno 37 al giorno, da lunedì a venerdì, e saranno distribuiti fra le linee 800, 1, 2, 3 e 4. A questi si aggiungono i due extra urbani già dediti al classico giro degli istituti scolastici (via Trino, ospedale, via Tasso, piazza Cesare Battisti, via Massaua, viale Rimembranza, piazza Solferino, corso Palestro, corso Italia, via Sant’Eusebio, autostazione di corso Gastaldi).

AI termine di queste “classiche” corse, alle 7,40 e alle 7,46, gli stessi bus effettueranno un ulteriore giro: uno partirà dall’autostazione di corso Gastaldi, percorrerà corso Italia, corso Palestro, via Massaua, piazza Cesare Battisti, via Paggi, corso Fiume e tornerà in piazza Roma. Il secondo percorrerà al contrario il medesimo giro.

«Questo piano è stato pensato con Atap e approvato dall'Agenzia per la Mobilità Piemontese - sottolinea Campominosi -: il progetto ha un duplice scopo: limitare i potenziali effetti negativi per la chiusura del cavalcavia Tournon e incoraggiare i vercellesi all'utilizzo del trasporto pubblico».

Il 31 ottobre si tireranno le somme della fase sperimentale per adottare i corretti dewl caso che accompagneranno l'utenza fino al 31 dicembre, data entro la quale i lavori al cavalcaferrovia dovranno necessariamente concludersi.

«Faccio appello ai vercellesi, alle famiglie, ai pendolari e agli studenti perché ne approfittino. Possono viaggiare gratuitamente, non saranno imbottigliati nel traffico e non avranno “l’ansia” da parcheggio», conclude Campominosi, assicurando che tutte le indicazioni relative a orari e percorsi gratuiti verranno debitamente segnalate sui bus e alle fermate. Non solo: i due "giri scuola" dedicati sono anche stati ottenuti a costo zero, abolendo le corse scolastiche del sabato mattina, «ormai non più attuali visto che tutti gli istituti hanno adottato il modello dei 5 giorni di lezione», conclude l'assessore.