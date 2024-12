La città che cambia: nuovo corso Avogadro, parcheggio di via Birago, cavalcaferrovia Tournon

«Ora siamo a meno 43», ha detto. Più tardi, inaugurando il parcheggio allargato in via Birago e il passaggio pedonale sul cavalcaferrovia Tournon. Anche qui progetti partiti da lontano e che, di amministrazione in amministrazione, hanno subito alterne fortune.

Al parcheggio di via Birago si può accedere da da via De Rossi, quindi dal Belvedere, o da via Latina, traversa di via Trento e, attraverso il sottopasso della stazione, si arriva in pochi minuti in piazza Roma. La zona dell'Isola a ridosso della ferrovia è un'osservata speciale: «Guardiamo con attenzione all'ex sede Euricom - ha anticipato Scheda - è un'area da tenere d'occhio». A pochi metri di distanza, invece, sono in procinto di partire i lavori per il trasferimento della stazione delle autolinee da corso Gastaldi a via Trento: «Potremo liberare la zona oggi occupata dai bus creando altri 500 posti auto», ha aggiunto il sindaco.