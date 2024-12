Rovasenda, incendio alla canna fumaria di un'abitazione

Principio di incendio, vella tarda serata di martedì, in un'abitazione di via Garibaldi a Rovasenda dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere un rogo partito da un camino.

Poco prima delle 23 la squadra dei vigili del fuoco della centrale di Vercelli insieme a quella dell'Autoscala e quella Volontaria di Cossato sono intervenute in tempo per evitare che il rogo, sviluppato sulla canna fumaria, intaccasse anche il tetto circostante. Le fiamme sono state circoscritti e la zona messa in sicurezza evitando la propagazione del fuoco al resto del tetto e della abitazione.

Non si segnalano feriti.