Soroptimist Vercelli: Orange the world e altro

Come ogni anno si è celebrata la giornata contro la violenza di genere con l’evento “ORANGE THE WORLD” che quest’anno invitava con la dicitura “READ THE SIGNS” a riconoscere i segnali di un rapporto tossico e della cyberviolenza riscontrabile sul web, campagna inaugurata con la quarta edizione delle clementine antiviolenza in collaborazione con Donne & Riso e Confagricoltura Donna Piemonte, distribuite ad offerta minima ed il cui ricavato è destinato, come ogni anno, al centro antiviolenza EOS di Vercelli.

Mercoledi 27 novembre quindi la Presidente Lucia Ruzzante ha disegnato una serata dedicata soprattutto a questo scottante tema, con i saluti istituzionali del Questore di Vercelli, dottoressa Giuseppina Suma, e la relazione della dirigente della Divisione Polizia Anticrimine dottoressa Fiorella Colangelo, che ha tratteggiato le caratteristiche del reato e l’evoluzione della normativa negli ultimi decenni che si inquadra in una maggiore sensibilità.

Non basta, come ben sappiamo, e come si è evinto dai dati citati e spiegati, dati preoccupanti e drammatici.

Un richiamo all’educazione e al rispetto nelle scuole su questo tema si è avuto con la proiezione del cortometraggio “ LISISTRATA” girato dai ragazzi del Liceo Classico Lagrangia di Vercelli e vincitore del concorso “ciack si gita”; questo lavoro emozionante è stato curato e presentato dalla Professoressa Marta Boccalini, ospite anch’essa della serata, attualizza e rielabora l’opera di Aristofane con richiami toccanti ai più noti e recenti episodi di femminicidio e discriminazione di genere.

Altra prestigiosa ospite della serata è stata l’artista vercellese Lorena Fonsato a cui il club service ha commissionato la realizzazione di una panchina letteraria da donare al Comune di Vercelli. L’artista ha illustrato il progetto ed ha, in segno di amicizia, donato a sua volta al club un suo dipinto di arte astratta raffigurante al suo interno ritratti di donne italiane protagoniste del XX secolo: Rita Levi Montalcini, Alda Merini, Maria Montessori ed Oriana Fallaci.

Una serata ricchissima che ha visto anche l’ingresso e la spillatura da parte della Presidente Ruzzante di due nuove socie, l’infettivologa Maria Esposito e l’imprenditrice Maria Rosa Iacaccia.

Infinite emozioni per le soroptimiste presenti ed i numerosi ospiti, sempre con lo sguardo rivolto ai progetti futuri, all’uguaglianza di genere, alla valorizzazione delle donne.