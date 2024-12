Studenti e studentesse in visita alla Questura

In occasione del 35° anniversario della ratifica della “Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza” da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ricorre il 20 novembre, il Questore della provincia di Vercelli, Giuseppina Suma, ha accolto in Questura una rappresentanza di alunni dell’Istituto Comprensivo “Ferrari” di Vercelli, aderente al “Gruppo Noi”, accompagnati dal presidente Unicef, Antonio Catania, dalla docente Maria Rosaria Cervellera, responsabile del “Gruppo Noi” per la prevenzione dei fenomeni di disagio e bullismo, e dalle rappresentanti del Comitato Unicef, Laura Scagliotti e Tiziana Negro.

Gli studenti hanno consegnato il “Rapporto sull’intervento umanitario dell’Unicef nel 2024” nelle mani del Questore, il quale ha sottolineato la continua collaborazione delle Questure con l’Unicef, prendendo parte alle numerose iniziative rivolte ai più piccoli e contribuendo, da anni, al finanziamento di comuni azioni umanitarie attraverso la vendita del proprio calendario.

Al termine dell’incontro, i ragazzi hanno potuto vedere da vicino i mezzi della Polizia di Stato e conoscere le caratteristiche di ciascuna autovettura.