Velo Club, festa di fine stagione

Domenica 24 novembre al ristorante Lago degli Amici a Casalrosso, si è svolto il pranzo sociale del Velo Club, la consueta festa di fine stagione del sodalizio vercellese. Un appuntamento che per la prima volta in 51 anni non ha visto lo storico presidente Venio Trebaldi alla lettura della relazione annuale all'assemblea dei soci.

Era presente la maggior parte degli iscritti della pluripremiata società rossoblu, con la dirigenza al completo, le famiglie, i sostenitori, i volontari, alcuni futuri compagni, addirittura da centinaia di km di distanza, a riprova dell'appeal che il Velo continua ad avere dopo 50 anni di attività.

L'onore (e l'onere) di fare le veci di "speaker" al microfono è stato affidato dal nuovo presidente Greguoldo al suo vice Luigi Vitali, che già negli ultimi anni assisteva Trebaldi nel discorso agli associati. Ad aiutarlo in questo non facile compito sono intervenuti anche lo stesso Greguoldo, e i consiglieri Cavallaro e Greco. Era presente in mezzo ai suoi ragazzi anche la moglie di Venio, Fausta Trebaldi, che non ha voluto mancare e ha ricordato con emozione e ringraziato tutta la squadra per il sostegno ricevuto.

Anche l’assessore allo sport e vicesindaco del comune di Vercelli Mimmo Sabatino è intervenuto per un saluto e la conferma del patrocinio dell’amministrazione comunale al club, che rappresenta e porta orgogliosamente sulla divisa lo stemma della Città di Vercelli. In particolare ha rimarcato già ora la ferma volontà di sostenere il Velo nell’organizzazione della Vercelli che Pedala.

Altri momenti emozionanti sono stati i riconoscimenti a Max Bussa e Domenico Cavallaro, autori della doppietta con dedica nella Mortara-Castellania corsa il giorno dopo i funerali del Patron, la consegna della maglia tricolore a Mattia Sanzone per la vittoria del Titolo Italiano Acsi ad Agrate Conturbia, della maglia celebrativa a Max Muraro per la conquista del Prestigio 2024, e delle medaglie ai vincitori di categoria del circuito Alpi SuperPrestige.

Sono stati ricordati i successi individuali e di squadra della stagione 2024, i programmi per il prossimo anno che si prospetta ricco di appuntamenti e gli eventi 2025 targati Velo Club Vercelli: la 49ª Vercelli che Pedala che sarà dedicata a Venio Trebaldi (25 maggio) e il 3° Trofeo Nuova Sa-Car (15 giugno).

Annunciata anche la presenza per la prima volta in blocco della squadra corse alla Maratona delle Dolomiti, la "regina delle granfondo".

Sono stati anche chiamati sul podio i primi 3 classificati delle gare societarie disputate, con la consegna delle maglie sociali ai vincitori: a Bussa la maglia verde di miglior scalatore, a Simone Cabiale quella di miglior cronomen, a Boltri-Cabiale la cronocoppie e Luigi Vitali si è aggiudicato la classifica a punti con la maglia ciclamino consegnata dalla Famiglia Colli (la maglia è dedicata a Pietro Colli).

La foto di gruppo della squadra in divisa da gara ha preceduto il pranzo vero e proprio.

Prima della fine dell'anno ancora due impegni vedranno la società vercellese protagonista: giovedì 5 dicembre per la consegna dei Premi Coni Eccellenze dello Sport al Teatro Civico, e venerdì 20 dicembre la storica sede di Via Mucrone 1 accoglierà chi vorrà fare un salto per i festeggiamenti e gli auguri natalizi.