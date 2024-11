Sabato 23 novembre si è svolta la seconda edizione dell’iniziativa “Regala un giocattolo… a chi ne ha bisogno”, organizzata dal Lions Club Vercelli per raccogliere giochi nuovi o in buone condizioni da donare, attraverso apposite associazioni, a bambini che ne hanno bisogno.

«È stato entusiasmante raccogliere una grande quantità di giochi che potranno fare felici molti bambini - commenta il presidente Paolo Savino - Credo sia stata anche un’ottima occasione di educazione alla socialità e al piacere del dono perché in molte occasioni sono stati bambini che hanno portato i loro giochi. L’hanno fatto tutti con il sorriso sulle labbra, sicuramente consapevoli di fare qualche cosa di utile. Questa attività rispetta appieno le linee di azione del Lions International, la più grande Organizzazione di assistenza al mondo, con oltre 1,4 milioni di soci».