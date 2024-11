Rifiuti abbandonati: cinque multe in un solo giorno nell'area di corso Novara

Cinque incivili sono stati individuati e multati, in un solo giorno, per l’abbandono di rifiuti. Tutti hanno irregolarmente scaricato l'immondizia in corso Novara poco dopo la curva della Cascina Ranza. «Non ci fermiamo, lo abbiamo promesso ai nostri concittadini. Le strade di Vercelli non sono una discarica, né la diventeranno per comportamenti illegali» dicono il sindaco, Roberto Scheda, e l’assessore all’Ambiente, Antonio Prencipe. Corso Novara non è nuovo al fenomeno degli abbandoni. Nelle scorse settimane sono stati ritrovati disegni di un bimbo piccolo, cartoni di birra, lattine di sugo, medicinali e persino una pianta da fusto.

«Da inizio settembre - informano Scheda e Prencipe - è stata emessa una settantina di verbali. Come avevamo anticipato durante la conferenza stampa di ottobre, i nostri non sono, né saranno interventi spot». Tanto è vero che negli ultimi giorni sono stati emessi altri 12 verbali: 4 sempre in corso Novara, 4 in viale Torricelli angolo via Attone Vescovo, 2 in via Siracusa e 2 in corso Marcello Prestinari.

Scheda e Prencipe ribadiscono che sarà «sempre un lavoro di controllo e indagine certosino grazie alla preziosa collaborazione con la Polizia Locale e Ads». Tanto è vero che sono “sotto controllo” altri casi verificatisi per esempio in via Trento.

L’Amministrazione rinnova l’invito a un maggior rispetto degli orari di esposizione degli ingombranti che ASM ritira a domicilio. Se lasciati in strada prima dell'orario concertato, potrebbe infatti configurarsi in abbandono di rifiuti con conseguente multa.