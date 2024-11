Furgone ribaltato vicino ad Alice: conducente incastrato tra le lamiere

Un furgone si è ribaltato, intorno alle 14 di martedì, mentre percorreva l'autostrada A5 in direzione Ivrea: l'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 15 nei pressi di Alice Castello. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Santhià è del distaccamento di Livorno Ferraris.

Una volta in posto i Vigili del Fuoco hanno provveduto, in collaborazione col personale sanitario, all'estrazione del conducente ferito rimasto incastrato all'interno del veicolo e alla messa in sicurezza della zona. L'autista è stato successivamente trasportato all'ospedale.

Sul posto anche la Polizia Stradale di Settimo Torinese e il personale della viabilità.