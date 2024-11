“A Cigliano non sei solo” , ecco lo sportello del cittadino

Nell’ottica di una maggiore sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione, dal 14 novembre è entrato in funzione lo sportello del cittadino “A Cigliano non sei solo” Strumento pensato per il dialogo tra i cittadini e l’amministrazione comunale attraverso uno scambio di informazioni e di proposte. Le segnalazioni formalizzate e condivise sono volte a sostenere la presa in carico e la valutazione di diverse tematiche che costituiscono il binomio cittadini-municipalità dando le indicazioni necessarie ai cittadini su dove trovare i servizi e le soluzioni ai loro problemi. L’iniziativa è svolta in collaborazione con Cisas, Coverfop, Asl, Associazione Artigiani. L’apertura in via sperimentale è prevista tutti i giovedì dalle ore 9 alle ore 11 presso la saletta del 1° piano del Municipio e sarà a costo zero, in quanto svolta da cittadini volontari sotto l’egida del sindaco.