Viale Garibaldi, da martedì la posa delle panchine

Iniziano martedì 12 novembre, i lavori di posa delle panchine lungo viale Garibaldi. Sono arrivate nella giornata di lunedì 11 gennaio, sono state posizionate nel cantiere aperto sul lato di piazza Roma. Le operazioni, meteo permettendo, si concluderanno entro la fine di questa settimana.

Nel tratto interessato dai lavori sono stati posati i cordoli laterali ed effettuate le preparazioni necessarie agli accessi per agevolare le persone diversamente abili, sono stati preparati gli spazi per le aiuole e gli impianti di irrigazione. Infine sono stati effettuati gli scavi per il locale tecnico della fontana che sarà installata a metà viale Garibaldi. La messa a dimora - condizioni climatiche permettendo - delle piantine e degli alberelli avverrà entro la fine di dicembre 2024. Nello stesso periodo ci sarà la prima posa dell’asfalto grezzo drenante.

«Facciamo nuovamente appello al senso civico di tutti i vercellesi - rimarcano il sindaco, Roberto Scheda, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Simion -. Non si dovranno utilizzare gli spazi verdi come piccole discariche né come sgambatoio per cani, altrimenti gli sforzi per abbellire l’area saranno vani».