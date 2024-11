Incendio in un alloggio di via Walter Manzone

Incendio in un appartamento di via Walter Manzoni, nella mattina di venerdì. Poco prima delle 7, una squadra dei vigili del fuoco della Centrale di Vercelli, insieme a quella volontaria di Santhià, sono state impegnate nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza di un’abitazione al primo piano di un caseggiato che si trova quasi di fronte al centro commerciale Bennet.

Le cause sono in fase di accertamento da parte dei tecnici e della Polizia locale: per fortuna non ci sono feriti o intossicati da segnalare.