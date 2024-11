Scheda ai vigili urbani: «Siete sotto organico, ma le gente vi vuole in strada»

Il Sindaco di Vercelli, Roberto Scheda, ha incontrato il corpo di Polizia Locale. «Da sempre – ha esordito - provo un grande affetto per voi e apprezzo il vostro impegno. So che siete sotto organico ma le persone vogliono vedere le vostre divise girare per le strade di Vercelli. I nostri concittadini hanno bisogno di sicurezza e giustamente la pretendono. Per questo motivo stiamo lavorando per una sede dislocata all’Ex 18. È il momento che la piazza dell’Antico Ospedale e l’area del Dugentesco tornino accessibili alle famiglie e vengano liberate da persone “inopportune”».

Scheda ha anche assicurato che «avremo una nuova e più potente illuminazione. Così facendo le zone buie non saranno più “terra di nessuno” e i vercellesi potranno tornare a passeggiare tranquillamente».

In quest’ottica, l’Amministrazione sta portando avanti l’iter per avere in quell’area anche la sede del gruppo volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri in congedo.

«L’obiettivo - anticipa il presidente del Consiglio Comunale, Romano Lavarino, che con il Sindaco sta curando il progetto - è avere la loro disponibilità per servizi di osservazione, informazione ed assistenza alla popolazione».