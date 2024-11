Insieme: 100mila chilometri l'anno al fianco dei malati oncologici

E' stato consegnato martedì pomeriggio il nuovo mezzo di trasporto, acquistato per Insieme anche grazie ai fondi raccolti nel corso della cena organizzata lo scorso 24 aprile dai giovani di Ascom.

Un automezzo attrezzato per il trasporto di persone in cura per patologie oncologiche, che consentirà ai volontari dell'associazione guidata dal presidente Massimo Cianfanelli di portare a termine più agevolmente la propria missione.

«Ogni anno - spiega il presidente di Insieme - percorriamo circa 100mila chilometri. Nel 2023 abbiamo assistito 136 pazienti e portato a termine 270 viaggi». Un impegno che l'associazione porta avanti da oltre 30 anni con un impegno e un'abnegazione sottolineati dal sindaco, Roberto Scheda: «Il volontariato sanitario ha un ruolo sempre più importante nella società. Lo tocchiamo con mano ogni giorno» ha rilevato. E, rivolgendosi ai giovani di Ascom che si sono impegnati nel progetto, ha detto: «Questa pagina di vita resterà nella vostra memoria, diventando una pagina della vostra storia personale e associativa».

Soddisfatto il presidente del gruppo promotore, Alex Zarino che, per il secondo anno, ha centrato l'obiettivo di sostenere il volontariato vercellese, attraverso un progetto che rinforza i legami tra i giovani imprenditori. Un elemento sottolineato anche dal presidente Ascom, Angelo Santarella che ha ospitato nel suo store di Caresanablot la consegna del nuovo mezzo.