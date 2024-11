Dramma sugli spalti, mamma di un calciatore muore a 57 anni

Dramma sugli spalti, domenica, a Livorno Ferraris, durante la partita tra la squadra di casa, il Livorno-Bianzé e lo Junior Torrazza, valevole per il campionato di prima categoria.

Una spettatrice di 57 anni, mamma di Alberto Enrico, calciatore della squadra di casa, è morta a causa di un malore improvviso che l'ha colpita mentre assisteva all'incontro di calcio. Per la donna, residente a Ivrea, non c'è stato nulla da fare: tra i primi ad accorgersi di quanto stava avvenendo sugli spalti anche il figlio.

A prestare i primi soccorsi uno dei calciatori della squadra ospite e una spettatrice, entrambi operatori sanitari, che hanno utilizzato il defibrillatore in dotazione al campo di calcio. Purtroppo per la donna non c'è stato niente da fare: all'arrivo, il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Grandissimo il cordoglio: sia in campo che nelle ore successive le società di calcio di categoria e quelle in cui Enrico ha militato hanno fatto pervenire le proprie condoglianze.