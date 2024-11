Livorno Ferraris: incidente ai Gerbidi, due persone coinvolte

Nella tarda mattinata di oggi, lunedì novembre, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta nella frazione Gerbidi sulla Sp3 per un incidente stradale.

All' arrivo sul posto dalla squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto all'estrazione dalla vettura di una persona che si trovava incastrata tra le lamiere, e a prestare i primi soccorsi, prima di affidarla alle cure del personale sanitario che poi l'ha trasportata in ospedale insieme a un'altra persona ferita nell'incidente. A occuparsi di ricostruire la dinamica dell'incidente sono i Carabinieri.