Piazza del Municipio, il cantiere entra nella terza fase. Come cambiano viabilità e parcheggi

Terza e ultima fase dei lavori di riqualificazione di piazza del Municipio che, la prossima settimana, vedrà il ribaltamento del cantiere attualmente aperto sul lato delle Poste centrali e l'avvio degli interventi nella porzioni limitrofa al Palazzo Comunale.

Si tratta dell'ultimo lotto di interventi, relativo alla zona, inserito nel Piano nazionale Qualità dell'Abitare che ha portato al Comune 11 milioni di euro per la riqualificazione di abitazioni di proprietà comunale (i palazzo che affacciano su piazza Alciati, via Galileo Ferraris, via Dante e via Viotti) e per il rifacimento di strade, piazze e viale Garibaldi.

A presentare le ultime novità sono gli assessori Massimo Simion e Paolo Campominosi, insieme alla dirigente Liliana Patriarca e alla comandante della Polizia locale, Ivarna Regis.

I posteggi conosciuti finora spariranno, per far posto a nuove aree pedonali, e via Palazzo di Città avrà un senso di marcia contrario a quello di oggi: le automobili, percorrendolo al contrario rispetto alla direzione attuale, si troveranno di fronte la facciata del municipio. Ma questo solo tra qualche mese.

«Tra lunedì a mercoledì - spiega Campominosi - Asm realizzerà tre prese idriche poco oltre il varco apert verso via Palazzo di Città: di conseguenza verranno tolti tre parcheggi dalla zona interessata dai lavori, mentre la circolazione rimarrà invariata».

Da giovedì, invece, riapre al traffico via San Paolo, dove il cantiere di posa dell’acciottolato è terminato già da alcuni giorni e i pedoni possono già circolare liberamente sulla nuova strada. Il cantiere verrà «ribaltato» e andrà a interessare la parte adiacente al municipio mentre verrà riaperta la zona limitrofa a via Palazzo di Città.

L’ingresso in piazza Municipio potrà avvenire da da via Vallotti e la circolazione avverrà sul lato sinistro della piazza, dove è già stato posato l'acciottolato; si potrà svoltare in via Palazzo di Città oppure, costeggiando il cantiere imboccare via San Paolo. Le auto che arrivano da via Lanza, invece, potranno solo svoltare in via San Paolo.

«In questa fase - spiegano Simion e Campominosi - i parcheggi davanti alle Poste Centrali e lungo le recinzioni dei cantieri, in totale una quindicina, saranno liberi».

Con la riapertura di via San Paolo, inoltre, sparirà il doppio senso in corso Libertà e l'accesso a Ztl e cortile podestarile torneranno a essere regolati dalle modalità consuete.

«Abbiamo pienamente rispettato i tempi dei lavori in via San Paolo, anzi riaprendola con due giorni di anticipo – hanno precisato Campominosi e Simion –, dove si può passare liberamente a piedi e possono accedere i mezzi per il carico e scarico, ovviamente da corso Libertà».

La nuova piazza del Municipio sarà pronta entro fine gennaio, metà febbraio al massimo «nel rispetto dei tempi», assicura Simion. La parte totalmente pedonale occuperà lo spazio incluso tra le due ali laterali del palazzo; nella zona verso San Paolo sarà realizzata una fontana a raso mentre il senso di marcia di via Palazzo di Città sarà invertito.