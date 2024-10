Funghi: aumentano gli accessi al pronto soccorso per sintomi da avvelenamento

E' il rovescio della medaglia nella stagione dei funghi: a metà circa del periodo più amato da chi va in cerca battendo i boschi, sono in considerevole aumento gli accessi al Pronto soccorso di Vercelli e Borgosesia di persone che presentano sintomi da avvelenamento.

«L’ispettorato Asl Vercelli - spiega una nota dell'Azienda sanitaria - ha già raggiunto il numero di interventi effettuati al pronto soccorso in tutto il 2023 sia per il consumo di funghi non commestibili che per il consumo di funghi commestibili ma consumati in modi non appropriati. Non solo: il numero di persone coinvolte risulta maggiore rispetto allo scorso anno».

L’ispettorato micologico dell’Asl Vercelli ricorda che è attivo il centro di controllo aperto alla popolazione per il controllo dei funghi raccolti e consiglia vivamente di usufruire di questo servizio, completamente gratuito, così da evitare spiacevoli conseguenze.

Il controllo si può prenotare telefonicamente ai seguenti numeri: 335.1793034 per la zona di Vercelli e 328.1503596 per la zona di Borgosesia.