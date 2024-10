Alagna ha il suo primo supermercato

Carrefour Italia ha inaugurato un nuovo punto vendita Express ad Alagna, in località Miniere, lungo la provinciale 299.

Un’apertura che rappresenta un ulteriore presidio nella valle in provincia di Vercelli, che conta altri tre punti vendita Carrefour. L’apertura si inserisce coerentemente nella strategia di Carrefour Italia, che punta a rafforzare la propria presenza sul territorio nazionale attraverso lo sviluppo di negozi di prossimità con il supporto di imprenditori in franchising. Questo modello di business rappresenta un elemento di differenziazione di Carrefour nel panorama italiano e favorisce la crescita dell’imprenditoria, come nel caso di Roberto Bertini, Philippe Bertini ed Erika Garbellano, che a livello locale collaborano con l’azienda per offrire un servizio affidabile e di qualità alla propria comunità. La nuova apertura garantirà inoltre 7 nuove assunzioni, contribuendo così allo sviluppo occupazionale locale.

Il nuovo Carrefour Express si estende su un’area di vendita di circa 270 metri quadri e offre un’ampia selezione di prodotti alimentari ed eccellenze del territorio, con un assortimento di oltre 6.000 referenze in grado non solo di rispondere alle esigenze dei consumatori della zona, ma di rafforzare ulteriormente il legame con il territorio e le tradizioni culinarie della regione. Il nuovo punto vendita offrirà diversi servizi aggiuntivi, tra cui parcheggio riservato ai clienti, lavanderia e autolavaggio esterni. Saranno inoltre accettate soluzioni di pagamento elettroniche e gift card Carrefour.