Podismo in lutto, addio ad Andrea Battagion

Lutto nel podismo per la morte di Andrea Battagion, morto improvvisamente a soli 53 anni. Viveva a Rovasenda, alla cascina Baraccone. Presente in molte competizioni locali, a detta di molti era considerato un vero sportivo e, per alcuni anni, aveva corso sotto i colori dell'Atletica Lessona.

L’uomo lascia la moglie Ivana, i figli Diego con Alice ed Elisa con Tommaso, i genitori Marialuisa e Florindo, i fratelli Roberto e Alessio con le rispettive famiglie, il cognato Alberto e i suoceri Sergio e Irene. Il funerale si è celebrato martedì 22 ottobre, nella chiesa parrocchiale di Rovasenda alle 11.