Cercatore di funghi in difficoltà, Vigili del Fuoco in azione

Vigili del fuoco in azione, nella mattinata di lunedì, per soccorrere un cercatore di funghi in difficoltà, nei boschi intorno a Gattinara.

La richiesta di soccorsi è arrivata intorno a mezzogiorno e una squadra dei Vigili del Fuoco di Varallo raggiunto la zona di Gattinara, localizzando la persona mediante tecniche di topografia applicata al soccorso.

Una volta raggiunto il malcapitato, la squadra si è accertata delle sue condizioni di salute e successivamente lo ha accompagnato in luogo sicuro per affidarlo al 118 per le cure del caso.