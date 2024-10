Alla vista dei Carabinieri gettano la droga dal finestrino dell'auto: due denunce

Incappano in un controllo dei Carabinieri della Stazione di Arborio e, prima di fermarsi all'alt imposto dalle forze dell'ordine, cercano di liberarsi di un panetto di droga.

Due persone sono state denunciate, nel corso di attività finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, al termine di un controllo avvenuto lungo la S.P. 230. Alla vista dei militari con la paletta alzata il veicolo, un Fiat Punto con a bordo due uomini, in un primo momento ha proseguito la marcia incurante dell’ordine di fermarsi imposto dagli operanti. I Carabinieri si sono messi all’inseguimento del mezzo, utilizzando anche dispositivi acustici e lampeggianti per intimare lo stop. Solo in questo frangente il conducente ha eseguito l’ordine, accostando il veicolo. Ai Carabinieri della Stazione di Arborio, tuttavia, non era sfuggito che i soggetti a bordo dell’auto, prima di accostare a bordo carreggiata, si erano disfatti di un “pacchetto” scagliandolo fuori dal finestrino.

Alla richiesta di chiarimenti gli occupanti hanno prima detto che si trattava della carta alluminio che avvolgeva un kebab consumato poco prima. Affermazione valutata dagli operanti come inverosimile e, infatti, dopo una meticolosa e prolungata ricerca, in corrispondenza del punto in cui era stato lanciato l’involucro, sono stati rinvenuti due panetti integri di hashish del peso di circa 100 gr. cadauno, ben avvolti in un sacchetto di plastica. Lo stupefacente recuperato è stato posto sotto sequestro e i due uomini deferiti all’autorità giudiziaria per le connesse violazioni in materia di stupefacenti.