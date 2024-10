Cigliano. Successo per la Camminata d'autunno (nel progetto just the woman I am 2024 )

Nonostante la pioggia la camminata d'autunno inserita nel progetto just the woman I am 2024 (on the road), ha potuto contare su una buona partecipazione. Presente lo stand della Lilt,la Vapc che ha offerto un check up gratuito, la Pro loco ciglianese che ha provveduto a preparare lo snack box per tutti.

Alla fine della marcia di 5 chilometri premi per il meno giovani e il più giovane. Presente l'amministrazione comunale con il sindaco Testore, il vice sindaco Regis e l'assessore alla cultura Raimonda Bresciani. Il presidente della Pro Loco Enzo Autino ha ringraziato, tra gli altri, per il lavoro svolto i Vigili urbani e la protezione civile.