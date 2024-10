Trino: con il Fai alla scoperta dell'azienda dell'olio a km zero

Chiusa la bella esperienza di domenica 13 ottobre alla grangia di Pobietto dove, nell’ambito delle GFA 2024, le Delegazioni FAI di Casale Monferrato guidata da Cristina Debernardi e Vercelli guidata da Paoletta Picco hanno collaborato proficuamente, si rinnova l’alleanza per una nuova iniziativa che si svolgerà sabato 26 ottobre (dalle 10 alle 12) a Trino. Dove? Al frantoio di ultima generazione aperto da poco da un giovane imprenditore, Luca Piazza, che ha voluto scommettere sulla coltivazione di eccellenza delle olive. Queste ultime sono coltivate dal 2018 in terra monferrina, precisamente a Ozzano (da lì il motivo della nuova liaison tra la Delegazione di Vercelli e quella di Casale). Fondata sei anni fa, Agricola Agorà nasce con l’obiettivo di rinnovare la coltivazione delle olive, antica tradizione della zona andatasi a perdere a causa dell’irrigidimento del clima e dal cambio dei consumi. L’azienda si estende su oltre 5 ettari di colline tra Ozzano Monferrato e Piancerreto. Nel 2020 è stato frantoi il primo olio extra vergine di oliva chiamato Smeraldo. Dal 2021 è poi operativo il frantoio aziendale a Trino che rende Agricola Agorà azienda piemontese con la filiera completa del prodotto che va dalla messa a dimora delle piante di ulivo, alla loro cura, alla raccolta, sino alla frangitura entro 12 ore dalla raccolta. Ultimo passaggio, quello dell’imbottigliamento. Bene, sabato 26 le due Delegazioni Fai accoglieranno i visitatori al frantoio Agorà dove il titolare è disponibile per una visita guidata.

Sarà possibile sia la visita guidata che illustrerà tutto il sistema produttivo e le attività di filiera, con il contributo individuale di 5 euro o la visita guidata con degustazione (contributo di 8 euro). Per motivi organizzativi le prenotazioni sono obbligatorie entro giovedì 24 ottobre via e mail a: casalemonferrato@delegazionefai.fondoambiente.it o vercelli@delegazionefai.fondoambiente.it specificando se ci si prenota solo per la visita guidata all’impianto di frangitura o alla visita con degustazione.

Chi si prenoterà dovrà trovarsi alle 10 a Trino, in via Monte Santo 17.