Rinasce la Casa della Salute: lavori per 1,6 milioni e nuovi servizi per i pazienti

Risparmio energetico, ottimizzazione e redistribuzione degli spazi interni, anche in favore della sicurezza di chi ci lavora e per migliorare l’accoglienza degli utenti. Questi in sintesi gli interventi realizzati alla Casa della salute di Santhià per un importo di 1.663.000 euro (di cui 1.485.300 da fondi Pnrr e 178.235 dal Fondo opere indifferibili).

Più nel dettaglio gli interventi hanno permesso di sostituire 200 infissi, la realizzazione del cappotto termico e l’installazione di luci led, oltre alla riorganizzazione degli spazi interni con l’obiettivo di creare aree omogenee e punti di riferimento semplici per gli utenti.

La presentazione dei lavori, iniziati a novembre 2023 e la cui conclusione è prevista per fine 2024, è avvenuta mercoledì 16 ottobre in Municipio a Santhià alla presenza del Direttore generale Asl Eva Colombo, dalla sindaca Angela Ariotti, dal vice Mattia Beccaro, di Secondo Barbera Direttore della Direzione delle professioni sanitarie, di Maria Rosa Sicuranza in rappresentanza del Distretto e dell’ing. Alessandro Reggi dell’Ufficio tecnico, che ha seguito i lavori. Con loro anche i consiglieri regionali Carlo Riva Vercellotti e Simona Paonessa.

Un incontro, alla presenza della stampa locale, che ha offerto l’occasione per fare il punto sui servizi presenti e prestazioni specialistiche attive alla Casa della salute, che hanno visto la recente introduzione di alcune novità relativamente recenti: Fisiatria (martedì h. 8-13 ogni 15 giorni), Dermatologia (lunedì h.8,30-12,30, giovedì h.8,30-12,30) che da quest’anno effettua anche piccoli interventi (come rimozioni di cisti e nei), Odontoprotesica (giovedì h.8-11) che si è aggiunta all’Odontoiatria (martedì e mercoledì h.9-13) per cui a breve è prevista l’apertura delle agende per il recupero delle liste d’attesa, recupero che è già partito per l’Oculistica (martedì ogni 15 giorni h.9-13, in aggiunta all’attività ordinaria lunedì h.8-15,30, giovedì h.8-14,30).