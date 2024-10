Camion fuori strada in corso Novara

Camion ribaltato, sulla provinciale per BorgoVercelli, poco dopo l'ex ristorante dei Cacciatori.

L'incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha causato pesanti rallentamenti alla viabilità, gestita a senso unico alternato e, successivamente, la chiusura al traffico di corso Novara , in entrambe le direzioni, per circa due ore nel corso delle quali i mezzi di soccorso e i Vigili del Fuoco hanno potuto procedere alla rimozione del mezzo e alla messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente.